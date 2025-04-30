「與惡II」6/7上檔 周渝民：每天都不容易要珍惜當下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北30日電）戲劇「我們與惡的距離II」今天釋出預告，飾演精神科醫生的周渝民在一場縱火案中失去摯愛，戲外的他則感嘆每天都不容易，認為人都應珍惜當下，不然會導致一輩子也無法重來的遺憾。

「我們與惡的距離II」延續「與惡」探討的人與人及社會的關係，以一場大火開啟全新故事。今天此劇劇組釋出前導預告，5名主演周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎及于子育正式全體露臉，有人沉痛、有人悲傷，也有人安靜思索，纏繞5個人的，是燒出6個家庭因果糾結的一場大火。

預告中也可發現第一季飾演夫妻的賈靜雯及温昇豪同步驚喜現身，分別以懷舊造型的新聞主播及名嘴身分出現，帶出了包括「立委互毆導致議事空轉」，以及「無差別縱火殺人」等多個令人似曾相識社會事件。

劇中周渝民因一場縱火案失去摯愛，預告中他情緒失控：「我不要你們提醒我家裡只剩我一個人！」周渝民悲痛獨白，「我以為我們能接住所有人，但其實我們什麼都接不住」，憔悴模樣令人心碎。

角色沉重讓周渝民有感而發，他認為每天都不容易，也都值得好好被重視，「人都應該要珍惜當下，很可能錯過的一件小事，會導致一輩子也無法重來的遺憾。」

透過 Google News 追蹤中央社

而首度飾演政治人物的楊貴媚也忍不住感嘆：「人沒有絕對的善與惡，隨著自己年紀逐步增長，也會慢慢發現，無論你是什麼樣的人，最終最重要的，其實是要守住自己的心。」

「我們與惡的距離II」將於6月7日起，每週六晚間9時在公視、CATCHPLAY電影台61頻道播出，晚間10時於CATCHPLAY+（台灣、新加坡、印尼）、公視+、愛奇藝國際版，海外平台Amazon Prime Video全球240個國家或地區同步上架。（編輯：陳仁華）1140430