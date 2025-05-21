用繪本體驗台灣風情 小島同樂繪小學生出任務

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）小公視全新節目「小島同樂繪」由6名喜愛繪本小學生接受任務委託，每集挑選1本具代表性的台灣繪本，融合繪本閱讀與實境外景，展現台灣自然景觀、歷史文化和人文特色。

公視今天以新聞稿分享，「小島同樂繪」由勇奪金鐘兒童節目獎導演張皓然執導，加入其擅長的海洋、山景拍攝，並搭配時下最先進的虛擬攝影棚技術，提供孩子對繪本有更遼闊的想像。

節目也讓孩子親自提出任務需求並完成委託，帶領觀眾走訪繪本中的台灣各地風景，深入認識台灣獨特的文化與人情。

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6名小學生所組成的社團，接受來自台灣各地的繪本任務委託，每集挑選1本具代表性的台灣繪本，皆以台灣土地為出發點，涵蓋自然生態、傳統文化與多元族群等主題，並與來自台灣各地喜愛繪本的孩子們，踏足繪本內的自然及人文風景。

孩子在節目中擔任任務引導者，不僅陪伴小來賓完成任務，也激發孩子們對繪本更深入的理解與反思。參與錄影的小來賓分享：「本來以為繪本只是知識，沒想到實際在生活中體驗繪本任務，發現很多讀書時沒想過的驚喜。」（編輯：吳素柔）1140521