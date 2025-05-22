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袁澧林拍片差點被換角 古天樂高分貝震撼教育

2025/5/22 16:01（5/22 16:36 更新）
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香港女星袁澧林（圖）在電影「送院途中」飾演滿口髒話的急診室護理師，她不怕清新形象受損，在片中的台詞幾乎都出口成「髒」。（華映娛樂提供）中央社記者龍柏安傳真 114年5月22日
香港女星袁澧林（圖）在電影「送院途中」飾演滿口髒話的急診室護理師，她不怕清新形象受損，在片中的台詞幾乎都出口成「髒」。（華映娛樂提供）中央社記者龍柏安傳真 114年5月22日
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（中央社記者龍柏安台北22日電）香港文青女神袁澧林在電影「送院途中」擺脫既有形象，飾演滿口髒話的急診室護理師，當時因常達不到導演要求，差點被換角，甚至跟老闆古天樂對戲時，還被高分貝震撼教育。

香港女導演卓韻芝執導的「送院途中」，2023年曾獲選香港國際電影節閉幕作品，片中古天樂飾演救護隊員，堅持救人至上、常不按章法規定，袁澧林則扮演滿口髒話的急診室護理師。

袁澧林在片中的台詞幾乎都出口成髒，不怕清新形象受損，她透過片商的新聞稿說：「平時也是會講一點嘛，講髒話不一定是用來罵人，是情緒的抒發方式，可以發洩一下自己心中的難受。」

當年演技仍略嫌生澀的袁澧林，現場常達不到導演的要求，曾讓導演一度考慮換人演出。袁澧林坦言，拍攝當下真不知自己可能被換掉，「我那時的表現應該真的會讓導演想換人，但最後沒有換掉我，也是給我一份很大的鼓勵了。」

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袁澧林是古天樂經紀公司旗下演員，有一場戲她遲遲無法入戲，結果被老闆高分貝震撼教育，古天樂解釋當時的用意，「就是要找到方法讓她能儘快達到演出水準」。袁澧林承認，被教育的當下，心情的確有受到影響，但演出卻迅速順利過關。

「送院途中」將於5月29日全台上映。（編輯：吳素柔）1140522

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