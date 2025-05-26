高流官網新專欄「閱讀音樂」 創南方影音文化平台

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）高雄流行音樂中心官網推出「閱讀音樂」線上專欄，探討音樂觀察、產業書寫等多元面向，首期探討落日飛車與韓國樂團HYUKOH共演的「AAA演唱會」、由金曲看趨勢等。

高雄流行音樂中心今天發布新聞稿表示，於官網推出全新線上專欄「閱讀音樂」，順應ESG無紙化與數位轉型趨勢，以文字承載聲音、深化產業觀點，打造南方影視音基地的文化平台。

「閱讀音樂」首波由資深音樂人左光平擔任客座主編，集結柯智豪、劉育良、伍孟軒、因奉等重量級音樂、文化、媒體人，以專業視角剖析台灣音樂產業幕前幕後的多元樣貌。專欄同時開放外部投稿。

左光平表示：「現在的平台多得不勝枚舉，能夠在音樂之外更多跟『高雄』有關聯，或是能聯想到南台灣熱情的陽光，一切就非常感動了。」

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「閱讀音樂」包含左光平將從第36屆金曲獎入圍與得獎作品出發，細膩分析華語音樂的創作趨勢與產業走向；曾獲金曲、金鐘與金馬獎肯定的作曲家柯智豪，則將以「高流金趴－K歌大包廂」參演經驗為切入，探討現場演出的聲音設計與觀眾感官經驗；資深媒體人劉育良書寫「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」如何重現庶民秀場文化的傳承與演變。

資深產業工作者、「子皿In Utero」創辦人伍孟軒則聚焦滅火器25週年「Quarter Century」Live House Tour高雄場，細數樂團歷程與在地音樂場景的連結；樂評人因奉則以評論筆觸解析落日飛車與韓國樂團HYUKOH共演的「AAA演唱會」，從舞台視覺、音樂編制到文化氛圍，探討亞洲獨立音樂間的跨國互文。（編輯：李淑華）1140526