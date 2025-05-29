五月天演唱會有洋蔥 歌迷帶亡弟照片點歌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北29日電）五月天樂團「回到那一天」25週年巡迴演唱會來到第80場，在杭州開唱時，有歌迷帶著已故弟弟照片點歌「happy.BIRTH.day」，感性表示不是弟弟忌日，而是重生日，場面溫馨。

唱片公司今以新聞稿表示，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會，從台中跨年起跑，一路前往曾經走過的回憶之城，第一次在杭州奧體中心體育場開唱，創下5場開唱紀錄。

主唱阿信說：「與其說是我們回顧音樂旅程，不如說是一起回顧你們燦爛的青春，誰的人生不是新歌加精選，新歌陪你往前，精選陪你回顧，就讓五月天陪你到80歲。」

在杭州演唱會上，有歌迷因為弟弟而成為特教老師，帶著有弟弟相片的點歌牌點歌，她說：「相信今天弟弟也在天上看著這場演唱會，來看把姐姐照顧很好的五月天。」歌迷點了一首「happy.BIRTH.day」，並表示「12年前這一天不是弟弟的忌日，而是他的重生日」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，BOOM！怪物星人、蕭秉治、麋先生MIXER分別擔任演唱會嘉賓。蕭秉治說：「謝謝師兄五月天，讓我能來到杭州唱歌給大家聽。」麋先生則盼用音樂鼓勵畢業生追夢。

五月天將於6月27、28、29日到7月4、5、6、11、12日在台北大巨蛋開唱。（編輯：吳素柔）1140529