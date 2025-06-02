日男團BUDDiiS首次台北開唱 吸引上千粉絲互動

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）日本男團BUDDiiS昨在Zepp New Taipei開唱，是系列巡迴最終場，用中文跟上千名粉絲互動；演唱會中公開吃小籠包、逛夜市、玩射氣球影片，還與按摩師傅趣味對話。

唱片公司今天分享，日本男團BUDDiiS昨於台北Zepp New Taipei開唱，展開「BUDDiiS Tour 2025 - JOURNiiY Ⅱ」系列巡演最終站，這是BUDDiiS首次來台，也是他們出道以來的第一次海外公演，帶來超過20首歌曲、吸引上千粉絲。

BUDDiiS以搭乘「飛船」作為演唱會開場，象徵他們的旅程順利抵達台北，並陸續帶來「Gotcha」、「HONEY」、「Ütopia」等歌曲，用中文說「謝謝、你好」與粉絲互動，更用「I Love Taipei! 我愛你！」表達感謝，並代替缺席的成員MORRIE向大家問好。

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在台北巡演期間，BUDDiiS特別抽空拍攝紀錄片，並在演出中播放。他們品嚐小籠包、逛士林夜市、玩射氣球等；成員SEIYA在體驗按摩時，忍不住用日文說「好癢」，按摩師傅笑著回應「忍耐喔」，按摩師傅還驚訝地稱SEIYA的腿「好漂亮」，SEIYA聽懂後也忍不住大笑。

BUDDiiS也演唱了全新單曲「LÖVE ME」，由成員SHOOT親自作詞，MV則將於今天日本時間晚間10時（台灣時間晚間9時）公開。（編輯：李淑華）1140602