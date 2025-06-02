艾怡良拍MV暗渠走逾30次 團隊被蚊蟲叮到叫不敢

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（中央社記者陳怡璇台北2日電）歌手艾怡良推出「我的問題該問誰」黑膠唱片後，終於喘口氣要去度假，不過出發前仍交出「誰敢」MV，在又濕又熱的夜晚，來回走30多次暗渠，面對蚊蟲大軍，團隊只得猛噴防蚊液。

唱片公司今天透過新聞稿分享，艾怡良個人第6張專輯「我的問題該問誰」推出黑膠唱片，在經過緊鑼密鼓的工作後，她已安排好要去海島度假，並一步步規劃其他合作。

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不過在度假前艾怡良仍交出「誰敢」MV，她說：「這首歌的編曲行進感十足，帶著旋律的腳步不停歇地往前走，歌詞直接了當無所畏懼地追求，希望當淋著雨直直向前進的時候，有一個能信任的人，幫我撐把傘，一起用同樣的步伐走向終點。」

「誰敢」MV特別選在很有氣氛的暗渠裡拍攝，艾怡良在又濕又熱的夜晚，來來回回走了超過30遍，面對蚊蟲大軍，只見團隊猛噴防蚊液。MV今晚8時首播。（編輯：張雅淨）1140602