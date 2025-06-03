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蘇震洋30年後出道「不晚」 曝老婆嫌他練歌吵

2025/6/3 16:33（6/3 16:46 更新）
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歌壇新人蘇震洋（Owen）推出個人首張EP「不晚」，期許能藉此與歌迷共勉，「為了夢想而努力，從現在開始，一切不晚」。（綵星娛樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月3日
歌壇新人蘇震洋（Owen）推出個人首張EP「不晚」，期許能藉此與歌迷共勉，「為了夢想而努力，從現在開始，一切不晚」。（綵星娛樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月3日
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（中央社記者陳怡璇台北3日電）年輕時與歌手夢失之交臂，30年後蘇震洋以首張EP「不晚」正式出道。蘇震洋說，雖然太太會嫌他練唱很吵，但態度很支持，兒子買早餐時還會跟他說「剛剛有播你的歌」。

歌壇新人蘇震洋（Owen）首張EP「不晚」發行，今天與媒體分享心情。年齡坐4望5的蘇震洋從小接觸音樂、參加合唱團等，升上高中後組樂團、參加歌唱比賽，認識音樂人馬兆駿，在其鼓勵下參加「星戰擂台」並奪得第1季冠軍，雖有簽唱片約但沒發行。

蘇震洋後來在台中Pub駐唱闖出名氣，曾創下駐唱不到1小時拿到新台幣10多萬元小費紀錄。他解釋，若唱45分鐘大概6到8首歌，點歌的聽眾都希望可以趕快輪到自己，小費就會越掏越多。

蘇震洋之後創業又擔任扶輪社長，事業一帆風順，但對唱歌始終有掙扎；這次作品「我該拿你怎麼辦」是由國小就認識的作曲家楊子樸操刀。

曾寫出「寂寞寂寞就好」、「你就不要想起我」、「運轉人生」的楊子樸知道蘇震洋有發片計畫，很快就寫歌給他，詞則由李焯雄撰寫，描繪即便其他領域小有成績，但還有夢想沒實現，蘇震洋直言，「這個詞我很有感覺」。

蘇震洋表示，感謝老婆用支持、開放的態度看待他發片，不過很多人會問老婆是否喜歡他唱歌，「我在家練歌，她都叫我閉嘴」。

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蘇震洋提到，14歲兒子則對他的作品很期待，今天早上兒子去買早餐回來，還特地跟他說「爸爸，剛剛店裡有播你的歌」。蘇震洋在轉音和唱法上也會詢問兒子意見，兒子喜歡聽經典老歌，父子倆很有話聊。

蘇震洋現在依然有化妝品公司職務，坦言發片對工作時間有影響，但幸好不是單打獨鬥、問題較小。對於是否繼續發展歌手事業，他笑說：「看老天給不給機會囉。」（編輯：張雅淨）1140603

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