金馬音效湯湘竹執導「沙央」 首部長片獻給大馬

（中央社記者王心妤台北3日電）金馬音效獎得主湯湘竹執導首部片「沙央」，他表示片名在馬來文有愛跟疼惜之意，也有認為這是給馬來西亞的情書；監製王禮霖表示，因為不熟拍攝地文化跟環境，過程是挑戰再翻倍。

根據劇組提供資料，電影講述3名來自不同家族的小孩成長之旅，共歷時40天拍攝。監製葉如芬說，這次拍「沙央」（SAYANG）經過很大的挑戰，「尤其是要到離島的海上或是礁岩邊拍片，我非常擔心大家的安全，有一點提心吊膽的。」另一名監製王禮霖是「富都青年」的導演，他說因為不熟悉拍攝地的環境跟文化，籌備過程是挑戰再翻倍，但也期待觀眾看見不一樣的馬來西亞。

演員李李仁三度往返馬來西亞跟台灣拍攝，「每次都要花12小時在路途上，超狂。」他也說因為拍攝能體驗當地美食，「而且這次劇組集結馬來人、印度人和華人，大家多以簡單英語溝通，但為了共同的目標默契合作，這種多元文化的體驗非常特別。」

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湯湘竹找來女兒湯詠絮跟李李仁片中飾演父女，湯詠絮說李李仁戲裡戲外都很照顧她，除了在處理情緒重的戲時為她打氣，也經常請她吃大餐：「他真的像爸爸一樣關心我。」她笑說因為拍攝愛上馬來西亞美食，咖哩飯、椰漿飯、藍花飯都喜歡。

電影預計將於2026年上映。（編輯：李亨山）1140603