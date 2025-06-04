劉冠廷對戲古天樂稱沒想過 水中戲泡到衣服褪色

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（中央社記者王心妤台北4日電）演員劉冠廷主演港片「私家偵探」與港星古天樂對戲，他形容這是作夢也沒想過的事，並提到一場泡在池裡的戲，因為水中有加入漂白水，不只皮膚皺掉，連戲服都褪色。

劉冠廷今天透過電影公司表示，接到演出邀約時很興奮，能跟香港團隊及古天樂演戲是作夢也沒想到的事。

劉冠廷提到，片中角色要呈現心事重重的樣子，曾糾結演出是否適切，幸虧導演李子俊和周汶儒會讓工作人員留給他空間，「讓我覺得自己和世界有種疏離感，能更自在地在角色內心穿梭。」

劉冠廷表示，跟古天樂對的每場戲都戰戰兢兢，「古老闆對我也很照顧，有時單拍我這面時，即便不會帶到他，他都會在鏡頭看不見的地方陪我把戲對完。」

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劉冠廷分享，有場需要泡在水中的戲，因為待在池裡太久，手跟腳都泡到皺了，水中為了消毒放入漂白水，「泡到後來我的戲服都開始褪色了，而且我要在水中睜眼，我從來沒有試過，一聽到action（開拍），我就硬著頭皮直接打開眼睛演出。」

「私家偵探」將於18日上映。（編輯：張雅淨）1140604