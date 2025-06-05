彭佳慧自豪駕駛技術穩健 洗澡時獲新歌靈感

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）歌手彭佳慧新歌「愛了」MV裡化身計程車司機，有自信自己開車很穩，在信義區連開3小時後直呼「感覺坐骨神經都要痛了」，她並透露「愛了」是洗澡時想出的歌。

唱片公司今天以新聞稿分享，彭佳慧全新華語專輯「完整的大人」主打歌「愛了」由她親自作曲：「是我在洗澡時候寫的一首歌。」彭佳慧表示，自己寫歌多半都是很短的時間可以完成，但這首歌她先寫好了副歌就被擱置，主歌是到好幾個月後才逐步完成。

而在完成的同時，彭佳慧就希望邀請「大齡女子」的作詞人陳宏宇和製作人陳建麒共同打造，唱出了現代女性一旦愛了就執著又坦然的心境。

彭佳慧在「愛了」MV裡化身計程車司機，很開心一展駕駛技術非常開心，她笑說：「我自認是個很會開車的人，我從20歲拿到駕照的同時就訂了車，因為我很會暈車，他們說自己開車的話一定不會暈車。我開車很穩定、不甩尾，速度快時也很穩，保證不會讓人暈車。」

彭佳慧在台北信義區連續開了近3個小時的車，親自體會當司機的感受，她笑說：「一直坐著，感覺坐骨神經都要痛了，司機大哥們辛苦了。」

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彭佳慧正在閉關為週六登場的台北小巨蛋演唱會做最後衝刺，這兩天卯足全力排練後，原本緊繃的心情開始轉換，請粉絲期待這次的演出。

彭佳慧專輯「完整的大人」和主打歌「愛了」MV明天正式上架；專輯黑膠版本將於在台北小巨蛋演唱會開始預購。（編輯：李亨山）1140605