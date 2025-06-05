加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
賴苡任聲請罷免連署假處分 法院駁回：找錯機關、不符要件
首頁 / 娛樂

彭佳慧自豪駕駛技術穩健 洗澡時獲新歌靈感

2025/6/5 17:22（6/5 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金曲歌后彭佳慧（圖）在新歌「愛了」MV中飾演計程車司機，展現一流駕駛技術，她也自認很會開車。（索尼音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月5日
金曲歌后彭佳慧（圖）在新歌「愛了」MV中飾演計程車司機，展現一流駕駛技術，她也自認很會開車。（索尼音樂提供） 中央社記者陳怡璇傳真 114年6月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北5日電）歌手彭佳慧新歌「愛了」MV裡化身計程車司機，有自信自己開車很穩，在信義區連開3小時後直呼「感覺坐骨神經都要痛了」，她並透露「愛了」是洗澡時想出的歌。

唱片公司今天以新聞稿分享，彭佳慧全新華語專輯「完整的大人」主打歌「愛了」由她親自作曲：「是我在洗澡時候寫的一首歌。」彭佳慧表示，自己寫歌多半都是很短的時間可以完成，但這首歌她先寫好了副歌就被擱置，主歌是到好幾個月後才逐步完成。

而在完成的同時，彭佳慧就希望邀請「大齡女子」的作詞人陳宏宇和製作人陳建麒共同打造，唱出了現代女性一旦愛了就執著又坦然的心境。

彭佳慧在「愛了」MV裡化身計程車司機，很開心一展駕駛技術非常開心，她笑說：「我自認是個很會開車的人，我從20歲拿到駕照的同時就訂了車，因為我很會暈車，他們說自己開車的話一定不會暈車。我開車很穩定、不甩尾，速度快時也很穩，保證不會讓人暈車。」

彭佳慧在台北信義區連續開了近3個小時的車，親自體會當司機的感受，她笑說：「一直坐著，感覺坐骨神經都要痛了，司機大哥們辛苦了。」

google news透過 Google News追蹤中央社

彭佳慧正在閉關為週六登場的台北小巨蛋演唱會做最後衝刺，這兩天卯足全力排練後，原本緊繃的心情開始轉換，請粉絲期待這次的演出。

彭佳慧專輯「完整的大人」和主打歌「愛了」MV明天正式上架；專輯黑膠版本將於在台北小巨蛋演唱會開始預購。（編輯：李亨山）1140605

彭佳慧
彭佳慧MV化身司機載女兒偶像 放空不想演唱會救睡眠彭佳慧將攻小巨蛋 要歌迷認真聽不排除唱到超時
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：