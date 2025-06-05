徐若瑄癌後檢查正常免吃西藥 唱歌較好聽

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）藝人徐若瑄今表示，抗癌順利、剛檢查完一切都很好，指數正常、不用吃西藥，正常過生活；手術完後唱歌方式改變「好像比較好聽」，重新找發聲位置、學習控制肌肉等。

徐若瑄今出席品牌活動，為此創作的主題曲「我的獨白」是她首次完整參與音樂流程製作，從詞曲創作、編曲到演唱都全心投入，希望聽到「我的獨白」能暫時放下喧囂，在音樂裡遇見久違的自己。

徐若瑄之前被檢查出罹患甲狀腺癌，被問及恢復狀況時表示剛做完檢查，狀況良好，正常過生活就可以，指數都很正常，不用吃西藥。

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徐若瑄說，手術完之後好像唱歌比較好聽，也發現唱歌方式不像以前、有些改變，每首歌都要重新找發聲位置與新的詮釋方法，現在學了更多技巧，能把肌肉控制得更好。

另外，被問及言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天「F4」有望合體開唱傳聞，徐若瑄說，祝福大家在音樂上都是開心的，找到自己的生命意義。（編輯：李亨山）1140605