安吉拜月老開條件 不要情緒勒索放首位

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北13日電）創作歌手安吉單曲So if鼓勵在愛情中勇敢放手、把焦點放在自己身上，而她去拜月老廟求好桃花，條件之一是「不要情緒勒索」，她強調，因為So if就是這樣的故事，所以絕對不行。

ANGIE安吉從2月底開始以每個月一首歌準時報到上架，第4首歌So if來自閨密的感情故事，為了鼓勵大家揮別爛桃花、迎接良緣，安吉特別前往台北霞海城隍廟拜月老，也是她第一次拜月老。

安吉列下的良緣條件，包括「不要情勒、溫柔浪漫、包容我的不完美、大帥哥、和我一起努力追夢」5個條件，因為So if的故事就是男方非常會情勒，所以這點絕對不行。

她也表示，自己是天蠍座，喜歡浪漫人生，「包容我的不完美是會給我安全感，也希望對方和我一樣，是有夢想且努力追夢的人，我們彼此鼓勵。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了拜月老，有工作人員在12月31日跨年之前的12秒，每倒數1秒吃1顆綠葡萄，後來順利脫單，安吉笑說：「今年跨年要嘗試吃葡萄的朋友，歡迎成功後可以私訊我，我可以去你們的婚禮唱祝歌。」

安吉說，希望碰上爛桃花的好友早日清醒、把焦點多放在自己身上，保持最好狀態，對的人一定會出現。（編輯：張雅淨）1140613