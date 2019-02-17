日團隊計畫在豬體內培育人類胰臟 創日首例

（中央社記者楊明珠東京17日專電）以日本東京大學教授中內啟光為首的研究團隊計畫運用iPS細胞（誘導性多功能幹細胞）在豬隻體內培育人類的胰臟，最快在4月提出申請，若獲准實施研究，將是日本首例。

日本讀賣新聞報導，以中內為首的研究團隊大致決定，最快4月向東京大學的倫理審查委員會提出在豬隻體內製造人類胰臟的研究計畫申請案。

日本政府總合科學技術暨創新會議的生命倫理專門調查會於去年10月26日批准在有條件的情況下，可將「人獸嵌合體」（在動物胚胎注入人類細胞）移植到動物子宮，使其生產，製出具有人類器官的動物。

文部科學省批准了這項指針修正案，3月下旬指針修正案的手續完成後，在動物體內培育人類器官的研究可望解禁，中內等人的研究將成日本首例。

研究團隊的計畫是以基因進行改造，讓豬隻無法長出胰臟，再把人類的iPS細胞植入豬隻的受精卵，然後把受精卵放入豬隻的子宮。研究團隊在豬隻無法以自己的細胞製造胰臟的部位嵌入人類的iPS細胞，讓人類細胞所形成的胰臟成長。

研究團隊計畫把誕生前的豬隻胎兒從母豬身上取出，調查胰臟所含的人類細胞的數量以及做為器官的功能。

在通過東大倫理審查委員會審核後，日本政府的專門委員會若批准，快則2019年度（2019年4月起的年度）可開始進行實驗。

因為豬隻的生長速度快，器官形狀與人類器官類似，所以研究團隊選擇豬隻做實驗。有關豬隻體內培育移植用的胰臟一事，中內表示，期待10年後可以實用化。

日本的公益社團法人日本器官移植網絡（JOT）指出，日本境內有1萬4000人等待器官移植，但移植的件數一年僅300至400件。

中內等人的研究團隊曾經在大老鼠（rat）體內培育異種小老鼠（mouse）的胰臟，將胰臟的一部分移植到小老鼠身上，成功治療小老鼠的糖尿病。但相較於大小老鼠，豬隻與人體的基因差異性大，豬隻體內是否能培育出人類的器官，還是未知數。

美國的研究團隊曾進行把人類iPS細胞植入豬隻受精卵的實驗，但豬隻胎兒所含的人類細胞僅有少數。

報導指出，有待克服的不僅是技術層面的課題，京都大學iPS細胞研究所於2016年曾針對520名民眾實施問卷調查，結果有將近4成的民眾憂心這樣的做法是把動物當成道具。（編輯：施燕飛）1080217