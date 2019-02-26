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任正非：孟晚舟永生永世不可能做接班人

最新更新：2019/02/26 16:18
中國華為公司總裁任正非18日接受英國廣播公司亞洲商業事務記者瓦斯瓦尼專訪。（圖取自BBC網頁bbc.com）
中國華為公司總裁任正非18日接受英國廣播公司亞洲商業事務記者瓦斯瓦尼專訪。（圖取自BBC網頁bbc.com）

（中央社台北26日電）中國華為公司總裁任正非接受外媒專訪時明確表示，他的女兒孟晚舟「永生永世不可能做接班人」，因為沒有技術背景。

任正非說，他不能完全從父親的角度看兒女的發展軌跡，也要看到兒女要自由飛翔。每個小孩都要有個性，他的小孩個性都很強都很努力都想自己變優秀，但父母不能要求兒女都在身邊跟他們和諧相處，「我覺得個人成長對他們很重要」。

任正非18日接受英國廣播公司（BBC）亞洲商業事務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）專訪，瓦斯瓦尼問他有沒有考慮過把女兒作為接班人，希望有朝一日能看到她成為華為的CEO。任正非答覆時做以上表示。

根據華為心聲社區25日發布的專訪紀錄全文，任正非說，孟晚舟被關起來以後，他作為父親是很心疼的，孩子怎麼能受這樣的折磨呢？但是已經發生了這個事情，就安安心心去走法律道路解決這個問題吧。

任正非認為，這次的磨難應該對孟晚舟來說也是人生難得的機會，而且這麼大一件事，相信對她未來成長一定是插上了翅膀。「要感謝美國政府給孟晚舟插了一個堅強的翅膀，她將來會飛翔得更好，我相信！」

任正非首度表示孟晚舟不會是華為接班人，今天經陸媒披露後，大陸網民多難以置信，認為這是任正非想要保護女兒、說給外國人聽的，意思就是「她沒用，放了她」。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1080226

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