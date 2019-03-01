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越南非洲豬瘟疫情升溫 河內等6省市淪陷

最新更新：2019/03/01 16:02

（中央社河內1日電）越南農業與農村發展部表示，非洲豬瘟疫情近日繼續升溫，至今在北部5省市和中部1省共6省市發現病例，數千頭豬被迫撲殺，疫區包括首都河內市和北方最大港海防市。

「勞動報」新聞網站今天引述農業與農村發展部獸醫局報導，截至2月27日已在興安、太平、海防、清化、河內與河南（Ha Nam）等6省市共96個農戶養殖豬場發現非洲豬瘟病例，共2349頭豬被迫撲殺。

報導說，最早發現病例的興安省（Hung Yen）目前是疫情最嚴重的地方，共35個農戶養殖的豬場淪為疫區，已有1628頭豬被迫撲殺。

至於河內市，獸醫部門近日在市郊龍邊郡（Long Bien）玉瑞坊（Ngoc Thuy）的一個農戶養殖豬場發現25頭豬感染非洲豬瘟病毒。

農業與農村發展部獸醫局近日在興安省和太平省（Thai Binh）發現8個農戶養殖的豬場感染非洲豬瘟病毒，2月19日宣布淪為疫區。

越南媒體2月24日報導，海防市（Hai Phong）水源縣（Thuy Nguyen）也驗出非洲豬瘟病毒。25日證實中部的清化省（Thanh Hoa）驗出非洲豬瘟病毒。

清化省位於越南中部，其他5省市都在北部的紅河三角洲。

報導說，各地相關部門正在加強防疫工作，控制疫情蔓延。（編輯：郭中翰）1080301

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