輸美商品不提高關稅 中方表示歡迎

（中央社台北2日電）美中貿易戰原訂3月1日將中國輸美產品關稅提高至25%，但美國總統川普日前宣布推遲。中國關稅稅則委員會今天表示，歡迎美方不提高加徵關稅稅率的措施。

川普（Donald Trump）日前在推特（Twitter）說：「我已要求中國立即取消所有對我方農產品（包括牛肉、豬肉等）徵收的關稅，這是基於貿易磋商進展順利。」推文還指出，他沒有按原定計畫於3月1日，將對中國商品關稅從10%調升至25%。

中國國務院關稅稅則委員會有關負責人2日（美東時間1日）在官網發布官方聲明表示：「我們注意到美國貿易代表辦公室宣佈，對2018年9月起加徵關稅的自華進口商品，不提高加徵關稅稅率，繼續保持10%，直至另行通知。」

這位負責人表示：「就此，國務院關稅稅則委員會有關負責人表示，歡迎美方採取的上述措施。」

路透社此前報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）27日在眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）聽證時表示，縱使美中達成能止戰的貿易協議，美國未來幾年仍有必要維持隨時對中國貨品加徵關稅的態勢，以確保中方落實協議內容。

萊特海澤指出，美國貿易代表署（USTR）已進入法定程序，準備執行美國總統川普2月24日同意延後休兵大限的決定。但美國貿易代表署在稍後聲明指出，對中國貨品加徵關稅的稅率由10%上調至25%的舉措，未來仍有可能執行。（編輯：林克倫/繆宗翰）1080302