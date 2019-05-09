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全美第一座城市 丹佛將合法化迷幻蘑菇

最新更新：2019/05/09 11:51

（中央社丹佛8日綜合外電報導）根據今天一項非官方投票結果，美國科羅拉多州首府丹佛將除罪化俗稱「神奇蘑菇」的迷幻藥物「裸蓋菇素」（psilocybin），成為全美第一座放行的城市。

這項倡議明定，年滿21歲者使用或處理裸蓋菇素不會再遭到刑事罰則。

丹佛選舉部（Denver Elections Divisions）將在16日確定這個結果，根據8日公布在官網的最終票數，贊成者有50.56%，反對有49.44%。

即便丹佛通過這項倡議，裸蓋菇素在科州州法與聯邦法律規定之下仍為非法藥物。美國食品暨藥物管理局（FDA）將裸蓋菇素分類為「一級管制藥物」，也就是說，若不是要用在可接受的醫療用途，裸蓋菇素有高度可能遭到濫用。

提出此項倡議的組織「除罪化丹佛」（Decriminalize Denver）表示，裸蓋菇素具有多項醫療好處，像是可減少憂鬱和緊張狀況，有助治療菸酒與鴉片類藥物上癮問題，也可緩解「創傷後壓力症候群」（PTSD）。

反對者則擔心，由於科州已是全美首批合法化娛樂用大麻的州，若又通過裸蓋菇素合法化，恐加重丹佛為毒品天堂的形象。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1080509

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