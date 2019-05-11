川普軟硬兼施 美中貿易談判未果將繼續協商

（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）美中第11輪貿易談判結束，美國總統川普一方面肯定協商「坦率且有建設性」，並將繼續談判，另方面要行政部門就其餘3250億美元中國商品加徵關稅展開準備，軟硬兼施。

川普於5日推文宣布，從10日零時起，對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅稅率從原先的10%上調到25%，讓原本預期已經進入尾聲的美中貿易談判急轉直下，甚至一度傳出中國主要談判代表、國務院副總理劉鶴將不出席這兩天在華府舉行的第11輪協商。

儘管劉鶴昨天仍如期抵達華府，瀕臨破局的會談再次重啟，但劉鶴昨晚與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）短暫會晤後的工作晚餐，連同今天上午前往貿易代表署的協商，美中此輪真正會談時間並不長，協商難有進展。

不過，劉鶴這趟華府行與其說是協商，更像是來求和的，目的在確保貿易談判得以繼續。也因此，劉鶴此行身段柔軟，罕見在抵達後向中國媒體表示，他是頂著壓力，「帶著誠意而來」，似乎希望向美方傳達中方持續協商的善意，扭轉加徵關稅的局面。

先前傳出北京出爾反爾，打算收回原先承諾，讓川普決定加徵關稅，商場老手川普不是省油的燈。在宣布加徵關稅後，不論是公開談話還是透過他最愛的推特，都巧妙遊走於高壓與懷柔之間。

一方面說對貿易談判「不急著達成協議」，另方面也警告若北京拖延協商，將對其餘3250億美元中國商品加徵關稅；一方面威脅性地說，「可能、也可能不會」移除對中國貨物加徵的關稅，「端視未來談判的發展」，卻也不忘給中國國家主席習近平戴高帽子，說收到來自習近平的一封「漂亮的信」，兩人「關係深厚」。

初步觀察，川普再度祭出關稅大旗，確實讓捋虎鬚的北京嘗到苦果。但若北京片面反悔的主因如媒體報導，是因為北京方面對貿易協議草案進行系統性修改，推翻過去10個月的談判成果，要思考的就是為何北京要在最後關頭做出大轉變。

川普在推文暗示，北京以拖待變，將寶押在明年11月美國總統大選，認定川普不會連任，屆時北京將能和新上任的民主黨總統當選人重啟協商。自認任內表現優異、尋求連任的川普自是咽不下這口氣，突然宣布加徵關稅毫不令人意外。

中國內部則有更深層的考量。美中貿易談判中，中國竊取美國智慧財產權與商業機密、強制性技術轉讓、金融服務准入與貨幣操縱等，都是極度複雜與困難的項目。華府要求北京進行結構性改革，對中南海而言，不僅與傳統政策背道而馳，更可能撼動政權的重大改變，當然不太可能輕易點頭同意。

美中各有盤算，以致想談成協議困難重重。（編輯：林憬屏）1080511