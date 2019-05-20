人民幣跌跌不休 促貿易戰複雜化

（中央社台北20日電）美國有線電視新聞網（CNN）報導，人民幣兌美元匯率近期創下去年11月以來的低水平，導致美中貿易戰更加複雜化。

人民幣兌美元匯率上週五（17日）跌至6.92。本月以來，人民幣跌幅已達近2.7%，逼近具有重要象徵意義的「破7」關卡。人民幣上一次破7是在2008年世界金融危機時期。

CNN 19日的報導說，中國政府接下來會如何做，極具重要性。中國和美國一樣都需要穩定匯率，但是中國目前處於非常棘手的局面。

CNN表示，人民幣貶值將消除美國新一輪關稅的影響，讓中國的出口產品在美國仍然具有競爭力。不過，人民幣大幅貶值又會引發中國的資金外流，影響整體經濟的穩定性。

報導引述美銀美林分析員日前給客戶的通知說，中國很想用匯率作為武器來打擊美國。讓人民幣貶值可以成為針對美國在華投資的「軟」武器。

美林的分析說，北京這麼做不會對中國經濟造成太大的傷害；而資金外流對北京來說問題也不大，因為中國可以實行資本管制。

不過，這麼做也並非沒有風險。一旦人民幣兌美元跌破7的門檻，將觸發人民幣更多的下跌。這將同時推高中國的通貨膨脹，特別是在當前中國經濟已經不景氣的情況下，將進一步壓低銷售。

有分析說，人民幣匯率是否保7讓北京陷於兩難，如何拿捏考驗中國政府的智慧。

對於人民幣連續走貶，中國人民銀行副行長、國家外匯管理局長潘功勝昨天出面喊話說，中國經濟金融穩健運行，為人民幣匯率穩定提供了有力的基本面支撐，未來匯市預期總體穩定。

據中國外匯交易中心數據，人民幣兌美元匯率中間價今天報6.8988，較前一交易日下調129個基點。（編輯：周慧盈/張淑伶）1080520