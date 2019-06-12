印度31童罹患腦炎喪命 恐因荔枝有毒物質所致

（中央社巴特納12日綜合外電報導）印度衛生部門官員今天表示，過去10天來，印度北部至少有31名孩童因為罹患腦炎而喪命，據信可能跟荔枝的有毒物質有關。

法新社報導，印度官員表示，這些孩童死亡案例來自比哈省（Bihar）墨沙發坡縣（Muzaffarpur）的兩間醫院。墨沙發坡縣以盛產荔枝而聞名。

衛生部門高級官員辛赫（Ashok Kumar Singh）表示，這些孩童都出現急性腦炎症候群（Acute Encephalitis Syndrome, AES）的症狀，還說多數孩童都有血糖驟降的情況。

辛赫指出：「衛生部門已發布通告，呼籲民眾當白天氣溫超過攝氏40度的炎夏期間，要注意他們孩子的健康。」

還有至少40名孩童出現類似症狀而在加護病房治療。

自1995年起，墨沙發坡縣與鄰近地區在每年夏季期間都會爆發這種腦炎疫情，這時也適逢荔枝盛產時節。

當地人稱這種疾病為Chamki Bukhar，2014年曾造成150人死亡，是死亡人數最多的一年。

2015年美國的研究人員指出，這種腦部疾病可能跟荔枝內含的有毒物質相關。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080612