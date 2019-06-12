更多編輯台推薦新聞：
蘇貞昌指示殲滅秋行軍蟲 通報每筆獎金萬元
生活

蘇貞昌指示殲滅秋行軍蟲 通報每筆獎金萬元

圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散
兩岸

圖輯／香港立法會外這一天 反送中群眾遭催淚彈驅散

杜蘭特傷到阿基里斯腱 自由球員市場風雲變色
運動

杜蘭特傷到阿基里斯腱 自由球員市場風雲變色

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印度31童罹患腦炎喪命 恐因荔枝有毒物質所致

最新更新：2019/06/12 23:00

（中央社巴特納12日綜合外電報導）印度衛生部門官員今天表示，過去10天來，印度北部至少有31名孩童因為罹患腦炎而喪命，據信可能跟荔枝的有毒物質有關。

法新社報導，印度官員表示，這些孩童死亡案例來自比哈省（Bihar）墨沙發坡縣（Muzaffarpur）的兩間醫院。墨沙發坡縣以盛產荔枝而聞名。

衛生部門高級官員辛赫（Ashok Kumar Singh）表示，這些孩童都出現急性腦炎症候群（Acute Encephalitis Syndrome, AES）的症狀，還說多數孩童都有血糖驟降的情況。

辛赫指出：「衛生部門已發布通告，呼籲民眾當白天氣溫超過攝氏40度的炎夏期間，要注意他們孩子的健康。」

還有至少40名孩童出現類似症狀而在加護病房治療。

自1995年起，墨沙發坡縣與鄰近地區在每年夏季期間都會爆發這種腦炎疫情，這時也適逢荔枝盛產時節。

當地人稱這種疾病為Chamki Bukhar，2014年曾造成150人死亡，是死亡人數最多的一年。

2015年美國的研究人員指出，這種腦部疾病可能跟荔枝內含的有毒物質相關。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080612

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報