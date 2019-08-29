合適生產基地難尋 蘋果對中國依賴逐年上升

（中央社舊金山/紐約28日綜合外電報導）蘋果近年將製造版圖擴張到巴西與印度，以規避高額進口關稅。但供應鏈數據顯示，蘋果對中國依賴並未因此減少，在美中貿易戰延燒之際，蘋果面臨的風險升高。

拜美國川普政府所賜，蘋果公司（Apple Inc）在中國製造的多種主要產品將自9月1日起被加徵15%關稅，受影響商品包括智慧型手錶及無線耳機。旗下最熱賣的商品iPhone，也將在12月15日起被加徵關稅。

只有少數美國公司像蘋果一樣，與亞洲最大經濟體中國如此緊密連結。富士康、和碩及緯創和其他蘋果代工企業，旗下工廠雇用數十萬員工來組裝蘋果商品。

但近幾年，這些代工企業開始擴展到中國以外國家。舉例來說，2015年蘋果代工企業在印度沒有半間組裝廠，但到今年已經增加到3間，其中1間隸屬計劃生產iPhone X系列手機的富士康。

像印度一樣手機仍在快速成長的市場並不多，這也是為什麼蘋果決定將部分生產移師到印度，以避免iPhone被課徵高額進口關稅。蘋果與富士康2011年在巴西設立一間生產廠，也是因為類似原因。

問題是，這些在中國境外的工廠規模較小，印度與巴西的廠也只是被蘋果用來應付當地市場需求；同一時間，蘋果在中國新設立的代工廠數量卻遠多於他處。蘋果相關數據顯示，在公司持續擴充產品線之際，富士康與和碩在中國代工廠的數量分別從2015年的19間與8間，增加到2019年的29間與12間。

不只代工廠，其他提供蘋果晶片、玻璃、鋁製外殼、傳輸線及電路板等材料的供應商，也更加集中在中國。路透社分析蘋果2015至2019年期間，每年前200大供應商旗下超過750廠址的地點，發現位於中國的廠址比例從2015年的44.9%，一路攀升至2019年的47.6%。

蘋果雖不願評論數據分析結果，但執行長庫克（Tim Cook）在7月季報電話會議中告訴投資人，他「不會太相信」外界有關蘋果會怎麼轉移生產地點，以因應美國對中國加徵關稅的臆測。

庫克強調，蘋果絕大部分的商品可說是在世界各地生產。他表示：「很顯著一部分是在美國，其他很多來自日本、南韓及中國，歐盟也貢獻不少…我想這（模式）在未來也會成功。」

然而，由於全球只有少數國家的勞動人口數量可以媲美中國，蘋果的營運規模並不利它往中國以外尋找生產基地。

位於美國舊金山的供應鏈公司Fictiv執行長伊凡斯（Dave Evans）表示，出了中國，「世界上沒有幾個地方，有能夠應付一天生產60萬支手機的基礎建設」。

不過，曾與多間電子產品公司合作的關稅律師塔特（George R. Tuttle III）指出，電子產品中的電路板在何處生產，有時會決定商品的產地。

這意味著，電子產品製造商可能選擇只在中國當地組裝產品，但將電路板或其他重要元件的製造移至他地來避免關稅。蘋果目前雖沒有透露有類似計畫，但2名產業消息人士去年告訴路透社，富士康印度廠已經有能力在當地製造電路板。（譯者：徐薇婷/核稿：徐睿承）1080829