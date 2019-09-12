歐洲央行調降存款利率 提振經濟

（中央社法蘭克福12日綜合外電報導）歐洲中央銀行發言人表示，歐洲央行今天將存款利率進一步推向負值，這是金融市場高度期待的經濟支撐舉動。

位在德國法蘭克福的歐洲央行把主要再融資利率維持在零，邊際借貸利率維持在0.25%，但存款利率下調10個基點至負0.5%。

歐洲央行今天克服歧見，同意採取「火力強大」貨幣寬鬆政策，目的是在外部衝擊下支撐歐元區經濟，但引發白宮抱怨。

這項決定公布後不久，美國總統川普發推文抱怨，由於利率調降，歐洲央行決策當局「企圖且成功把歐元兌強勢美元的利率貶值，傷害美國出口」。

歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）敦促各國政府利用預算盈餘，促進歐元區萎靡不振經濟，此時經濟不利因素正威脅這個單一貨幣市場的前景。

德拉吉說：「鑒於經濟前景疲軟且持續出現下行風險，有財政空間的政府應該有效且及時採取行動。」

荷蘭國際集團（ING Group）分析師布茲斯基（Carsten Brzeski）說：「歐洲央行開始大張旗鼓展開政策重頭戲，剛宣布重大政策提振歐元區經濟，將通膨拉回目標。」（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1080912