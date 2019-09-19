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貿易戰影響 OECD下修全球GDP至金融危機以來新低

最新更新：2019/09/19 21:24

（中央社巴黎19日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天調降今明兩年全球經濟成長率預估，並警告由於貿易緊張加劇侵蝕全球成長展望，世界經濟成長速度預料將跌到全球金融危機以來最低水準。

經濟合作暨發展組織發布的最新預測，將今年全球國內生產毛額（GDP）成長率預估，由5月預期的3.2%調降至2.9%，明年成長率預估也由原先的3.4%調降至3.0%。

經濟合作暨發展組織表示：「這些將是金融危機以來最疲軟的全年經濟成長率數據，且下行風險持續增加。」

面對全球前2大經濟體美國和中國陷入持久且激烈的貿易戰，國際貨幣基金（IMF）7月已調降全球經濟成長率預估。

20國集團（G20）幾乎所有成員國的經濟成長率預估，這回都遭到經濟合作暨發展組織下修，尤其是較容易受到全球貿易和投資萎縮影響的國家。

經濟合作暨發展組織寫道：「貿易政策緊張加劇，對於信心和投資的衝擊越來越大，造成政策不確定性升高，並影響金融市場追求風險的氣氛，同時威脅到未來經濟成長展望。」

經濟合作暨發展組織將今年美國經濟成長率預估較5月調降0.4個百分點，下修至2.4%，遠低於去年的2.9%。明年成長率預估也調降0.3個百分點至2.0%。

經濟合作暨發展組織也將今年中國經濟成長率預估下修0.1個百分點，調降至6.1%。明年估值則砍0.3個百分點至5.7%。

經濟合作暨發展組織表示：「為阻止扭曲貿易活動的關稅和補助繼續增加，並恢復透明且以規則為基礎的可預測制度，以鼓勵企業投資，有必要緊急採取聯合行動。」

經濟合作暨發展組織並將今年和明年歐元區經濟成長率預估分別調降至1.1%和1.0%，一反原先預期的成長加速。

鑒於英國脫歐不確定性持續存在，英國今明兩年經濟成長率預估也分別下修至1.0%和0.9%，相較於去年仍達1.4%。

經濟合作暨發展組織還說：「無協議脫歐短期內代價高昂，有可能造成英國經濟明年衰退，並使得歐洲經濟成長率顯著降低。」（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1080919

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