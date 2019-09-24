湯瑪斯庫克破產 引發歐洲航空旅遊業骨牌效應

（中央社記者林育立柏林24日專電）英國老牌旅行社湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）昨天宣布破產，在歐洲的航空業和旅遊業引發骨牌效應，專家預期，接下來將有更多業者退出市場。

湯瑪斯庫克在歐洲各國擁有龐大的產業鏈，宣告破產後，不僅旗下的旅行社和航空公司如德國的德鷹航空（Condor Airways）可能被迫歇業，希臘、土耳其、西班牙、賽普勒斯等觀光勝地的旅館業和銀行保險業也受到牽連。

現在歐洲各國政府不僅要將旅客接回國內，也得避免航空和旅遊業爆發失業潮。德國政府表示，考慮給予德鷹航空公司貸款，協助公司正常營運。

德國航空業顧問公司Avinomics專家葛德金（Philipp Goedeking）接受「商報」（Handelsblatt）專訪時表示，廉價航空公司近年爭相搶進歐洲市場，法國、挪威等地都出現嚴重的供過於求現象，他預期近期會有更多業者退出市場。

湯瑪斯庫克擁有多家航空公司，向來以套裝行程聞名。葛德金說，英國計劃脫離歐洲聯盟（EU），使英國民眾旅行意願低落，也是湯瑪斯庫克破產的原因之一。

湯瑪斯庫克破產，在歐洲的航空和旅遊業掀起骨牌效應。希臘旅遊勝地克里特島（Crete）的旅館7成與湯瑪斯庫克有簽約關係，當地旅遊同業公會總裁福拉塔吉斯（Michalis Vlatakis）說：「湯瑪斯庫克倒閉像是7級大地震，海嘯接著就會來。」（編輯：郭中翰）1080924