逾兆天價併購倫敦證交所 傳港交所將再加碼

（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）香港交易及結算所有限公司上個月閃電祭出320億英鎊的天價，想要併購倫敦證券交易所，但反應不冷不熱，據悉港交所可能於本週加碼，企圖讓倫敦證交所動心。

港交所9月11日提出以320億英鎊（約新台幣1兆2286億元）的價碼，併購倫敦證券交易所（London Stock Exchange，LSE）。港交所當時發表聲明說：「香港交易所董事會相信，與倫敦證券交易所集團的建議合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。」

不過，倫敦證交所8月才宣布將出資220億英鎊，併購資料公司Refinitiv。港交所在聲明稿中表示，這宗併購案只會在倫敦證交所不會和Refinitiv合併的條件下進行。

倫敦證交所事後證實收到了這個「不請自來、非常初步，而且設有相當多條件」的出價。分析師普遍認為，港交所的出價很「不切實際」，且政治因素應該會是重要關鍵；從市場反應來看，投資者也不看好併購案。

不過，「泰晤士報」報導，消息人士指出，港交所高層人士過去兩週和倫敦證交所股東碰面，受到部分股東激勵後，這週可能會提高出價。

港交所原本出價是每股83.61英鎊，當中包括25%現金。倫敦證交所的部分股東告訴港交所，必須把出價提高至每股90至100英鎊，並且增加現金佔比，才能構成足夠吸引力。

木星金融機會基金（Jupiter Financial Opportunities Fund）經理德布洛奈（Guy de Blonay）表示，倫敦證交所前20名大股東表示，港交所如果提出比較好的條件「將會比較有激勵作用。相對於簡單的Refinitiv併購案，港交所的出價必須反映這當中的障礙、機會成本及不確定性」。

報導指出，港交所很可能會在這週行動，否則可能來不及擋下Refinitiv併購案。（編輯：高照芬）1081007