美中高階貿易談判恢復 川普：傾向達全面協議

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天對本週恢復美中高階貿易談判發表樂觀看法，但強調他傾向雙方達成全面性貿易協議；若僅達成部份協議無法滿足他。

川普在提及本週展開的新一輪談判時表示：「我想我們有機會可以達成某種實質的協議。」

但幾乎沒有跡象顯示，美中在縮減雙方歧見上有所進展，近來外界臆測美中可能達成協議，但這項協議恐怕只能解決華府諸多不滿的一部分。

在被詢及能否接受部份協議時，川普答道：「我想這根本不是我們要的，我較傾向全面性的大協議…我們好不容易走到這一步，我們表現的不錯。我較傾向全面性協議，我想這是我們的目標。」

不過，川普也坦承他所期盼的結果可能會有變數。「會不會橫生枝節？我想，或許會。天曉得，但我認為這不太可能。」

此外，川普也表示，他希望北京能找到人道的方式，解決香港示威問題，他認為香港問題有可能會影響雙方的貿易談判。

美國8天後將對中國開徵新一輪懲罰性關稅，白宮今天發表聲明說，中國首席貿易代表劉鶴10日將與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）展開會談。

下一輪加稅將自本月15日開始生效，屆時美國對2500億美元進口中國商品課徵的關稅將調升為30%。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1081008