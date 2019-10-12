中美達成第一階段貿易協議 學者：只是喘息

（中央社記者張淑伶上海12日電）美方宣布中美貿易談判達成第一階段協議，有中國學者認為，這只是中美貿易磋商一年多來的又一次「喘息」，這樣的成果只是代表貿易戰沒有升級，有助提振中美關係。

美國總統川普美東時間11日接見前來華府貿易談判的中國副總理劉鶴後宣布，美中達成局部性的第一階段貿易協議。但在中國新華社發布的新聞裡，稱此次磋商在多個領域取得「實質性進展」，同意「共同朝最終達成協議的方向努力」。

對外經貿大學中國WTO研究院院長屠新泉告訴中央社記者，從中美雙方目前披露的有限內容來看，是否能稱此次會談成果為協議，不無疑問。

屠新泉對這樣的「協議」沒有太大信心，並質疑就算11月川普和中國國家主席習近平簽署了協議，往下繼續談遇到困難時，「是否還要執行第一階段的協議？」他認為不如以「第一部分」取代「第一階段」，讓各部分協議彼此獨立。

從美方公布的協議重點來看，他認為「打打談談又回到了去年中」，中方承諾的內容原則和以往談判差別不大，但之前沒有達成協議現在卻說達成了，「感覺美方更著急、更需要一個成果」。

這一輪中美貿易談判結束後，美方承諾延後原定15日對2500億美元商品上調關稅至30%，但已經加徵的產品關稅仍在。

屠新泉以「喘息」形容目前的狀態，而這在談判中並非首次。2018年12月，川普和習近平在阿根廷的20國集團（G20）峰會會面後，外界形容中美貿易戰暫時「停火」。

但這輪談判的成果還是有積極意義。屠新泉說，至少從美方以「協議」稱呼來看，這次是比以往「更正式的停火」，也沒有立刻威脅接下來要加稅。此外，他認為美方更為務實，「知道不可能一次解決所有與中國有關的問題」。

新加坡聯合早報今天引述中國人民大學國際關係學院國際政治系副教授成曉河表示，這次達成的不是一勞永逸的協議，其意義在於提振對中美關係和中國經濟形勢的信心，但也避免盲目樂觀。

成曉河說，這次達成階段性協議，意味著貿易戰沒有結束，而只是沒有升級，但這至少有助穩定近來不斷惡化的中美關係，避免關係失控。

中國官媒新華社今天的報導指出，中美雙方在農業、智慧財產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方並討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

美方則披露，中方允諾很快會加碼購買美國農產品，一年採購量高達400億至500億美元，並指雙方在匯率方面達成共識，一旦簽妥協議，考慮將中國從匯率操縱國除名。（編輯：林克倫）1081012