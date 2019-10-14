土耳其攻打敘北庫德族 美最早可能本週制裁

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）土耳其出兵敘利亞北部攻打庫德族，美國總統川普最早可能在本週祭出制裁。對付土耳其，華府的選項所剩無幾。同時，美國防部長表示，總統已下令美軍撤離敘北地區遠離危險。

路透社報導，美國官員表示，動用美軍遏阻土耳其攻打美國支持的庫德族從來都不在華府的選項中。而在財長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，總統已授權對土耳其施以「非常強力」的制裁措施後，政府似乎準備兌現川普所謂癱瘓土耳其經濟的威脅。

美國國會兩黨都積極推動對土耳其施加制裁，川普今天推文表示，他將聽取國會意見。

「財政部已準備行動，恐怕還需要尋求更多立法。這點已有共識。土耳其已要求不要這麼做。請保持關注。」

財長梅努欽表示，制裁措施可能包括封鎖和土耳其政府的所有美元交易。「我們隨時準備實施制裁。剛開始可能從小規模開始，後來成為最大的壓力摧毀土耳其經濟。」

制裁似是最有力的嚇阻工具，但美國和它的歐洲盟友也可以考慮禁止軍售，以及威脅以戰爭罪的罪名起訴土耳其。

聯邦眾議院外交事務委員會民主黨籍主席恩格爾（Eliot Engel）和同委員會資深共和黨議員麥考爾（Mike McCaul）11日提出一項法案，對涉及敘利亞行動的土耳其官員，以及和土耳其國防部門有關聯的銀行施以制裁，直到土耳其結束敘利亞的軍事行動。

這項法案也將禁止運送武器給敘利亞的土耳其部隊，並要求政府就土耳其購買俄羅斯S-400飛彈防禦系統祭出現有的制裁措施。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）長久以來一直認為敘利亞境內的庫德族戰士是庫德工人黨 (PKK）的黨羽分支，是國家安全的一大威脅，專家懷疑川普政府的制裁能否讓艾爾段改變心意。

美國智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）中東計畫主任史坦（Aaron Stein）表示，這是一個代表美國的巨大失誤。史坦指出，唯一能阻止土耳其行動的是敘利亞政府或俄羅斯，而不是美國的制裁。

敘北庫德族政府今天表示，已和敘利亞政府達成協議，敘利亞軍隊將沿著土耳其邊界部署，以協助阻擋土耳其的攻勢。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1081014