防技術外流 日本加強管制外資投資

（中央社東京18日綜合外電報導）日本內閣會議今天通過外匯法修正案，加強管制外國投資敏感策略產業以防先進技術外流。歐美目前也日益擔憂技術外流問題，尤其流向中國，日本政府藉此防範可能威脅國安的交易。

按照新規定，外國投資人只要購買1%或以上的日本特定產業企業股份，例如半導體和核能企業，就必須取得監管當局許可。現行法令規定只有收購10%或以上持股，才須監管批准。

此外，外國投資人若要在投資的日本企業任命董事或提議出售重要業務，也都必須事先取得日本監管當局同意。

不過，為消除市場人士擔心新法將影響日常交易的疑慮，法案也包含例外部分。如避險基金在內的資產管理公司只要不參與公司經營，就能不受更嚴格的規定限制。

而外國券商和其他市場參與者若進行的是提供市場流動性的大宗交易，也不須當局批准；購股比重若超過1%，事後通報的規定也放寬。但若日本政府認為這些收購行動有問題，將能要求變更或中止購股案。

新法案將在日本國會現任會期12月結束前送交表決，可能在2021年3月財政年度結束前實施。法案通過後，日本政府也將傾聽市場人士意見，並透過部會命令澄清任何細節。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081018