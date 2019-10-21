美中磋商第一階段貿易協議 美國說進展順利

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美中達成第一階段貿易協議，兩國元首可能下月在亞太經合會（APEC）領袖高峰會簽署，美方官員表示，磋商持續進展順利，不過協議不一定要在下個月敲定。

美國白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天說，對於美中正在進行的第一階段經貿協議磋商感到樂觀，並說若磋商持續進展順利，可能撤銷預定於12月課徵的關稅。

柯德洛接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時表示，磋商「看來進展順利」。雙方預定於本週繼續以電話溝通聯繫。

不過美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天說，即使美國總統川普曾表示，他將與中國國家主席習近平於下月舉行的APEC峰會會晤時，簽署這項協議，協議不是一定要在下個月敲定。

他接受福斯財經新聞網訪問時表示：「必定是符合要求的協議，而且協議不是一定要在11月敲定，更重要的是當協議敲定時，這將是一份適當的協議。」

美中兩國結束為期兩天的談判後，川普本月11日與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方談判代表人劉鶴在白宮宣布達成「第一階段」貿易協議。

此舉中止原訂於本月加徵的關稅，但部分細節有待商議。川普曾說需要5週的時間協議才能定稿。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1081021