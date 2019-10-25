中國加購美農產品 擬要求美方撤關稅作交換

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）曾聽取相關簡報的人士告訴路透社，美、中高階貿易官員計畫於今天討論中國加購美國農產品的計畫，但北京擬要求美方取消中國輸美產品部分計畫實施和已實施的關稅作為回報。

路透社報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）與中國國務院副總理劉鶴今天將進行電話磋商，再度試圖舒緩持續近16個月的美中貿易戰。這場貿易戰不僅擾亂金融市場、干擾供應鏈，並拖累全球經濟成長。

目前雙方正努力嘗試達成美國總統川普10月11日宣布的「第一階段」貿易協議條文，以及時讓川普與中國國家主席習近平在下月智利舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會簽署協議。

中方先前初步同意採購美國農產品、擴大開放中國金融服務市場、加強保護智慧財產權，以及與美國達成匯率協定，而川普迄今僅同意取消10月15日對2500億美元中國商品加徵的關稅。

但兩名人在美國的消息人士告訴路透社，預料北京在敲定協議前，會要求華府放棄於12月15日對1560億美元中國商品加徵關稅的計畫。被這項加稅計畫鎖定的商品包括手機、筆記型電腦與玩具。

其中一名消息人士指出，北京也可能尋求美方取消9月1日對1250億美元中國商品課徵15%關稅的措施。

川普政府在美、中8月一輪談判破局後，宣布上述9月1日和12月15日的加稅計畫。此舉實質上是對價值5500億美元的所有中國輸美商品制定懲罰性關稅。

另一名人在中國的消息人士也告訴路透社，若雙方能同意協議條文，北京將免除黃豆、小麥、玉米等部分美國農產品的關稅作為交換。中國買家未來若採購相關農產品，將可豁免支付額外關稅，若先前採購清單上產品被加徵關稅，也可拿回退稅。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1081025