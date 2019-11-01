美10月失業率小升至3.6% 非農就業人口增逾12萬

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）根據美國勞工部今天公布的數據，勞動市場10月因通用汽車公司罷工事件受到衝擊，失業率小增到3.6%，但工作機會仍穩定增加，非農就業人口增加了12萬8000人，遠高於市場預期。

勞工部今天公布備受關注的10月就業報告，儘管失業率小增，來到3.6%，但因仍處歷史低點，符合經濟學家的預期，薪資持續攀升。

通用汽車（General Motors）員工罷工6週後本週終於落幕，近5萬員工返回工作崗位，但已使得汽車業10月的就業人數大受影響。罷工工人因在調查期間未領到薪資，因此也被列為失業。

根據勞工部報告，10月汽車業員工人數劇減超過4萬1000人，是2009年10月以來最大減幅，當年通用汽車曾瀕臨倒閉。

其他行業的就業狀況則頗具韌性，酒吧、餐廳和金融服務業都持續爭奪新員工，並未出現部分經濟學家預測的悲慘狀況。

儘管有通用汽車罷工事件，勞工部表示，8月和9月的新增非農就業人口總計仍上修9萬5000人。

低失業率和穩定的就業成長應可持續支撐消費者支出，而這項因素占了美國經濟活動的重大比重。（譯者：林治平）1081101