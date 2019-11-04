美資產經理人握大量資源 卻較不願在氣候議題施壓

（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國利益團體「共享行動」（ShareAction）今天發布研究指出，比起美國資產經理人，歐洲經理人更可能尋求讓自家公司為全球暖化負起責任。

「共享行動」提倡負責任且支持環境永續的金融。這個非政府組織（NGO）調查全球57家最大型資產管理公司的經理人對內部氣候變遷相關提案的投票，提案涵蓋氣候報告和治理、企業遊說及減排目標。

「共享行動」結論表示：「分析結果顯示，美國最大型資產管理公司的經理人不太願意藉投票來挑戰公司對氣候議題的處理。相反地，（對氣候議題）最活躍也最負責的經理人，都在英國和歐洲。」

調查發現，最有可能在投票時否決氣候變遷決議的大型投資集團，前10名都在美國。包括貝萊德（BlackRock）、摩根資產管理公司（JPMorgan Asset Management ）、先鋒（Vanguard）及富達資產管理研究公司（Fidelity Management and Research Co.）。

「共享行動」表示，這種情況「令人高度擔憂」。因為美國前20大資產管理公司掌握全球約35%的資產。

「共享行動」還指出，這次調查中表現最差的10家全球資產管理公司，有6家先前曾公開支持對抗氣候變遷的行動。

「共享行動」高級推廣主管暨報告作者馬丁（Jeanne Martin）表示：「你不能公開自誇擁有氣候變遷意識，私下卻封殺氣候目標。這些投資人最終將依據他們投下的票來接受評斷，投票是他們所能掌握最強大的工具。...他們有權力讓氣候緊急情況踩剎車。」

馬丁還說：「我們希望他們的客戶注意到這些發現，並區分出哪些人真正在氣候變遷上說到做到。」（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1081104