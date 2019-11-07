豐田汽車公布上半年度財報 淨利年增2.6%

（中央社東京7日綜合外電報導）日本汽車業鉅子豐田汽車今天公布，由於公司銷售穩健並致力削減成本，上半年度（4至9月）淨利較去年同期增加2.6%，來到1.27兆日圓（新台幣3536億元）。

另外，豐田也維持全年度（2019年4月至2020年3月）淨利預測為2.15兆日圓、營業利益2.4兆日圓、銷售額29.5兆日圓，但對稅前利潤預測作了小幅修正。

豐田發表聲明說，包括削減成本與行銷等因素，有助凌駕匯率帶來的負面衝擊，促使上半年度營業利益提升11.3%，達1.40兆日圓。

此次評估設定的匯率為107日圓兌1美元，先前評估則為106日圓兌1美元。

豐田汽車也宣布將於本會計年度結束前，以至多2000億日圓買回高達3400萬股自家股票，佔發行在外股份1.19%。

東京研究顧問公司TIW汽車業分析師高田悟（Satoru Takada）在財報公布前告訴法新社，「儘管全球汽車市場競爭強化，豐田的全球銷售額仍穩健。…由於電動車仍處於過渡期，複合動力車的需求依然強勁，而複合動力車是豐田的強項。」

但高田警告，日本與美國的貿易磋商「仍是日本汽車製造商的潛在威脅」。他說：「即使民主黨贏得總統大位，美方的保護主義看來仍可能維持不變。」

美國總統川普政府先前威脅要對輸入美國市場的日本汽車加徵關稅。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1081107