2020年越南成長目標6.8% 打擊走私洗產地

（中央社河內11日專電）越南國會今天通過2020年經濟社會發展計畫，將2020年國內生產毛額（GDP）成長目標定為6.8%；另外，將加強打擊逃稅、走私、洗產地等作為，促進海洋經濟發展、致力解除歐盟的漁業警告。

越南統計總局9月底公布經濟的進展報告，今年前3季越南GDP成長6.98%，創下8年來新高。越南政府預估今年經濟成長6.7%。亞洲開發銀行（ADB）9月底則預測，越南今年GDP成長率可達6.9%。

「青年報」網站今天報導，越南國會上午以88.2%的贊成率表決通過上述決議。

根據決議，明年經濟成長目標定為6.8%，通貨膨脹率控制在4%，出口成長7%，貿易逆差金額占出口總額比重在3%以下，社會發展投資總額占GDP的33%至34%。

報導說，這項決議要求相關部門有效採取符合國際承諾與境內實際情況的貿易保護措施與技術壁壘，堅定地處理移轉訂價、走私、洗產地等貿易詐欺行為。

決議也要求相關部門加速國有企業重組，轉型為民營或股份制；促進海洋經濟發展；研究與致力於解除歐洲聯盟（EU）把越南列入打擊「非法、未通報及未規範捕魚行為」（IUU）不合作國家警告（黃牌）名單。

另外，決議也提到南海（越稱東海）問題，要求越南政府部門主動掌握世界與區域情形，尤其是南海局勢，以利採取適當的因應措施，堅決維護越南海上主權與權益；做好旅居國外越南人的保護和管理工作等。（編輯：郭中翰）1081111