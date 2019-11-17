菲新任台商總會長出爐 黃雅惠盼加強公益服務

（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）菲律賓台商總會今天舉行會員大會，選出新任總會長黃雅惠，將接掌2020、2021年會務工作。黃雅惠說，未來將加強對菲律賓的公益服務，讓更多菲律賓人知道台商的貢獻。

菲律賓台商總會會員約300人，總會長與相關幹部任期2年。今天由黃雅惠當選第39、40屆總會長，李聰福當選第39、40屆監事長，將於明年1月19日舉行交接典禮。

黃雅惠目前擔任Megawire公司總經理。

她告訴中央社記者，她與丈夫於1993年來到菲律賓創業，不久後加入台商總會，距今近26年。來菲律賓跟在台灣很不一樣，人生地不熟，一切要重新開始，但在台商總會，包括經商注意事項、如何與政府官員往來等都可以請教其他台商，少了很多可能的風險，對新來的人比較有保障。

對於上任後的計畫，黃雅惠說，台商希望融入當地要透過實際行動，例如聯繫偏遠鄉鎮官員，了解當地需要什麼，再對他們提供協助，這一塊應該多多加強，讓更多人知道台商總會、知道台商對菲律賓社會福利也有貢獻。

另外，她表示，台商總會跟年輕人有點脫節，造成第二代多半不喜歡加入商會。她上任後會徵詢年輕人意見，了解他們的需求和喜好，以加強與年輕一代的交流。（編輯：周永捷）1081117