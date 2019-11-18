麻疹疫情蔓延 薩摩亞強制打疫苗鄰國也停課

（中央社威靈頓18日綜合外電報導）太平洋島國薩摩亞今天針對麻疹疫情，敲定強制施打疫苗的計畫。當局先前已宣布進入緊急狀態，力防致命疫情蔓延。

法新社報導，薩摩亞爆發麻疹疫情，已知至少6人喪生，包括5名孩童。鄰近的東加王國和斐濟等島國也傳出病例。

薩摩亞疫情嚴重，促使政府15日宣布進入緊急狀態。美聯社報導說，這個約有20萬人的島國免疫接種率不夠，導致過去3週疫情惡化，衛生當局說通報病例共計716例，近100人仍住院，有15人在加護病房。

薩摩亞政府宣布緊急狀態，並說今天將公布強制施打麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）計畫。「薩摩亞全國尚未接種的民眾，現在必須遵守強制性法律要求施打MMR疫苗。」

薩摩亞今天開設一座協調麻疹因應工作的全國緊急行動中心。然而目前尚無關於如何執行施打疫苗計畫或未接種者是否面臨懲處的消息。

薩摩亞已宣布各級學校全面停課。東加全國麻疹病例數直逼200，上週宣布公立小學和幼稚園將關閉到本月下旬。斐濟已通報4例，但說疫情限於首都蘇瓦（Suva）西方一個區域。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1081118