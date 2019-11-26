更多編輯台推薦新聞：
早安世界》巴黎氣候協定擋不住 大氣中溫室氣體濃度創新高
早報

早安世界》巴黎氣候協定擋不住 大氣中溫室氣體濃度創新高

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012
生活

統一發票9-10月千萬獎號碼：41482012

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
獨家／桃機停車場將測無人自駕接駁 旅客免拖行李找車
首頁 / 國際

川普關稅誰買單 紐約聯準銀：美國企業和消費者

最新更新：2019/11/26 10:35

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）川普政府去年將關稅大刀揮向中國時，官員言之鑿鑿，說中國企業將不得不削減價格，以吸收商品運抵美國口岸時必須繳納高達25%的進口「稅」，然而研究顯示，買單的是美國人。

然而，紐約聯邦準備銀行（New York Fed Reserve Bank）研究人員今天公布的研究報告顯示，中國進口價格幾無變動，意味承擔這些關稅成本的是美國企業和消費者。美國向中國銷美商品課徵的關稅估計每年約400億美元。

美中大打貿易戰，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）對中國銷美商品加徵高達25%關稅。若由中方消化這些成本，中國企業將不得不削價多達20%，以使美國零售商、製造業者或批發商維持穩定價格及收益。

但情況並非如此。

紐約聯準銀行研究發現，2018年6月至2019年9月的進口資料顯示，中國進口價格僅滑落2%，跌幅與其他許多國家相差無幾。各國進口價格因全球貿易放緩而下跌。

研究小組在報告中寫道：「中國商品進口價格保持穩定，意味美國企業和消費者必須為這些關稅買單。」

至於美國企業降低利潤和消費者買單來分攤這些成本的比例，研究人員並未做出估計。

不過，研究發現，中國確實已開始感受到關稅上調帶來的影響。

自2017年來，中國在美國機械和電氣設備進口市場占比下滑約2個百分點，電子產品方面則下滑6個百分點。

研究發現，在這些流失的市場占比中，「機械設備的部分主要流向歐洲和日本，電子產品和電氣設備則流向馬來西亞、南韓、台灣和越南」。

這項研究並未說明美國供應商的市場占比可能增加多少，或其他國家銷美商品價格是否高於中國。

中國銷美商品以美元計價的價格幾未下滑的事實，也顯示自首波關稅加徵以來，人民幣貶值約10%，但中國出口商並未如若干美國官員所言，利用人民幣貶值來保持競爭優勢。

研究小組得出的結論是，人民幣貶值有助「提高中國出口商每單位銷售的利潤」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1081126

延伸閱讀
川普政府正式公告提高中國商品關稅 美業者哀號美公布對中剩餘3000億美元關稅清單 共3805項白宮經濟顧問坦言美消費者受累關稅 川普仍嘴硬

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報