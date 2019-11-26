川普關稅誰買單 紐約聯準銀：美國企業和消費者

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）川普政府去年將關稅大刀揮向中國時，官員言之鑿鑿，說中國企業將不得不削減價格，以吸收商品運抵美國口岸時必須繳納高達25%的進口「稅」，然而研究顯示，買單的是美國人。

然而，紐約聯邦準備銀行（New York Fed Reserve Bank）研究人員今天公布的研究報告顯示，中國進口價格幾無變動，意味承擔這些關稅成本的是美國企業和消費者。美國向中國銷美商品課徵的關稅估計每年約400億美元。

美中大打貿易戰，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）對中國銷美商品加徵高達25%關稅。若由中方消化這些成本，中國企業將不得不削價多達20%，以使美國零售商、製造業者或批發商維持穩定價格及收益。

但情況並非如此。

紐約聯準銀行研究發現，2018年6月至2019年9月的進口資料顯示，中國進口價格僅滑落2%，跌幅與其他許多國家相差無幾。各國進口價格因全球貿易放緩而下跌。

研究小組在報告中寫道：「中國商品進口價格保持穩定，意味美國企業和消費者必須為這些關稅買單。」

至於美國企業降低利潤和消費者買單來分攤這些成本的比例，研究人員並未做出估計。

不過，研究發現，中國確實已開始感受到關稅上調帶來的影響。

自2017年來，中國在美國機械和電氣設備進口市場占比下滑約2個百分點，電子產品方面則下滑6個百分點。

研究發現，在這些流失的市場占比中，「機械設備的部分主要流向歐洲和日本，電子產品和電氣設備則流向馬來西亞、南韓、台灣和越南」。

這項研究並未說明美國供應商的市場占比可能增加多少，或其他國家銷美商品價格是否高於中國。

中國銷美商品以美元計價的價格幾未下滑的事實，也顯示自首波關稅加徵以來，人民幣貶值約10%，但中國出口商並未如若干美國官員所言，利用人民幣貶值來保持競爭優勢。

研究小組得出的結論是，人民幣貶值有助「提高中國出口商每單位銷售的利潤」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1081126