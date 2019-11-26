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越南通過新法 外國人免簽入境沿海經濟特區

最新更新：2019/11/26 13:03

（中央社河內26日專電）越南政府昨天通過「外國人入境、出境、過境與居住管理法」修正案，將自明年7月起開放外國人免簽證入境越南沿海經濟特區，且允許停留不超過30天，希望推動當地投資經營與旅遊業發展。

「青年報」新聞網站25日報導，越南第14屆國會第8次會議昨天以83.64%贊成通過上述法案，新法將自明年7月1日開始實施。

根據這項新法，外國人將可以免簽證入境越南沿海經濟特區且停留不超過30天。

所謂的沿海經濟特區必須符合設有國際機場、與內地分開的地理位置、符合經濟社會發展政策，以及不損及越南國防安全和社會秩序與治安共4個條件，由政府決定是否列入實施外國人免簽入境制度的名單。

越南近年來規劃興建共18個沿海經濟特區，其中15個特區已建成或興建中，包括東北部的雲頓島（Van Don）和南部的富國島（Phu Quoc）等。專家表示，雖然這些區域具有很大潛力和優勢，但是因缺乏開放管理機制和政策，因此發展速度仍較緩慢。

越南國防安全委員會主任武仲越（Vo Trong Viet）表示，增設上述外國人免簽入境的制度是必要的，鼓勵外國人進入沿海經濟特區投資與觀光，有助推動這些區域發展，但仍確保國家管理工作與國防安全問題得到保障。

越南政府目前共對逾20個國家的公民實施旅客免簽入境制度，包括東南亞國家協會（ASEAN）成員9國、日本、南韓、俄羅斯、法國與德國等；越南也已對逾40個國家和地區的公民核發電子簽證。（編輯：陳惠珍）1081126

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