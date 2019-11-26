蘋果加重印度角色 緯創富士康備戰擴充產能

印度通訊與資訊技術部長普拉薩25日在推特貼出手拿印度製造的蘋果iPhone XR，對外證實印度製造的iPhoneXR已經對外出貨，且預期蘋果將擴大在印度製造規模。（取自普拉薩官方推特帳號）中央社記者康世人新德里傳真 108年11月26日

（中央社記者康世人新德里26日專電）蘋果公司逐漸加重印度的製造基地角色，代工iPhone手機的台灣緯創在卡納塔卡省新廠房今天啟用，而富士康在清奈的生產也將恢復。印度官員稱，蘋果將擴大在印度的製造規模。

印度通訊與資訊技術部長普拉薩（Ravi Shankar Prasad）昨天在推特（Twitter）發文展示手中剛拿到在印度製造的iPhone XR表示，他預期蘋果將進一步在印度擴大製造規模。

由於中美貿易戰，及看好印度市場潛力，蘋果公司逐漸加重印度製造基地的角色，首先是蘋果在印度代工iPhone手機的台灣緯創公司，在卡納塔卡省（Karnataka ）納拉薩普拉（Narasapura）工業區的新廠房第一階段首座工廠與辦公室，今天下午正式啟用。

根據卡省政府先前披露的資料，緯創在納拉薩普拉工業區的新廠房投資300億盧比（約新台幣127.87億元），分兩階段興建工廠和相關設施，預計可提供當地1萬500個工作機會，且廠房將作為緯創製造iPhone和其他電子產品的基地。

不願具名的當地官員告訴中央社記者，緯創原本申請取得43英畝土地，但政府在徵收土地時遭遇一些小障礙，最後提供約40.5英畝土地，不過這樣的土地規模，應可滿足緯創現在的發展需求。

據透露，緯創今天啟用的第一階段廠房加上辦公室，約近10萬平方公尺，預計用來生產iPhone和其他訂單，且可為當地提供2500個工作機會。第二階段的設廠時程，將視未來發展而定。

除今天啟用的廠房外，緯創在班加羅爾郊區已有兩座工廠，分別為蘋果代工iPhone SE和iPhone 6。

此外，蘋果公司另一個重要代工合作夥伴富士康，媒體先前報導，已在印度為蘋果生產較高階的iPhone XR，但富士康與蘋果並沒有對外證實；不過，普拉薩昨天在推特貼出他手拿在印度製造的iPhone XR照片，證實在印度製造的iPhone XR已經出貨。

普拉薩的推文寫到，如先前承諾，他很高興收到iPhone XR，上面寫著：「蘋果在加州設計，在印度組裝。」

綜合印度媒體報導，普拉薩說，除富士康在坦米爾那都省（Tamil Nadu）首府清奈製造iPhone XR外，蘋果的手機充電器與零配件供應商「璽合康」（Salcomp），未來5年將在印度投資200億盧比（約新台幣85.19億元），且於明年3月接管在清奈附近已廢棄的諾基亞（Nokia）工廠。

普拉薩指出，清奈附近已關閉10年的諾基亞經濟區屆時將全面復甦，包括富士康已停產的設備，都可望在明年3月後恢復生產。在經濟區全面復甦後，預計可提供當地1萬個就業機會，5萬人可獲得間接相關工作，且經濟區產品有70%將出口海外。

他表示，印度2019財政年度的手機和零配件出口額預計達到16億美元，比上一個財政年度出口額2億美元成長許多；上述發展，也將為打造印度成為電子製造中心的目標更往前邁進。（編輯：王永志）1081126