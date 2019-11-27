薩摩亞麻疹疫情33死 專家：將達高峰會開始趨緩

（中央社威靈頓27日綜合外電報導）太平洋島國薩摩亞（Samoa）政府官方數據顯示，國內麻疹疫情死亡人數今天達到33人，病例數則增加249人至2686人，但專家認為疫情可能在近期內達到高峰，之後會有所趨緩。

紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）疫苗學家佩托西斯．哈里斯（Helen Petousis-Harris）表示，薩摩亞全國僅20萬人口提供麻疹病毒有限的傳播範圍，且強制接種應該也會有助於控制疫情。

她告訴法新社：「若沒有干涉，疫情會自然發展，最終就會消亡殆盡。鑒於現在進行大規模疫苗接種，本週或下週可能是疫情高峰，然後開始趨緩。」

佩托西斯．哈里斯指出，有了疫苗接種計畫，加上政府限制民眾公開集會將有助於控制疫情。

孩童容易感染麻疹，通常會出疹子且發燒，也會造成腦部受損甚至喪命，薩摩亞目前就有29名死者是不超過4歲的兒童。

佩托西斯．哈里斯還提到，因為從通報首起麻疹案例後，延誤超過4週才宣布緊急狀態，使得疫情進一步惡化。

聯合國兒童基金會（UNICEF）已緊急提供薩摩亞超過11萬劑麻疹疫苗，而來自澳洲和紐西蘭的醫療團隊正協助接種計畫。

同為大洋洲國家的東加（Tonga）和斐濟（Fiji）也爆發麻疹疫情，但相較輕微得多，至今並無死亡病例，因為這兩國人民的疫苗接種率較高。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1081127