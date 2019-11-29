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紐西蘭提供薩摩亞10萬劑疫苗 助控制麻疹疫情

最新更新：2019/11/29 18:27

（中央社威靈頓29日綜合外電報導）紐西蘭今天宣布提供額外援助，為薩摩亞運送10萬劑麻疹疫苗，因為這個太平洋島國麻疹病例已迅速超出3000起。專家警告，危機結束前，病例數恐將加倍。

薩摩亞當局表示，疫情造成的死亡人數已達到42名，過去24小時增加了3人；至於同一時段病例總數增加了213起，成為3149起。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）說：「由於爆發麻疹疫情，薩摩亞醫療體系嚴重吃緊，愈來愈多人需要複雜的照護，其中許多是非常年輕的病患。」

皮特斯指出，紐西蘭正為薩摩亞運送10萬劑疫苗，足以讓薩摩亞20萬人口中的半數接種。先前聯合國兒童基金會（UNICEF）已提供11萬劑疫苗。

皮特斯透露，已有更多醫療專家自威靈頓動身，正在前往薩摩亞途中，以協助執行強制接種計畫，此外還有一部製氧機也將送到。

皮特斯表示：「紐西蘭也希望為薩摩亞醫護人員提供精神支持，他們在非常困難的情況下，面對著一些棘手的病例。」

澳洲也派出醫護人員前往這個島國，而13名以上的英國醫生和護理師則將於12月1日抵薩援助。（譯者：黃靖貽/核稿：張佑之）1081129

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