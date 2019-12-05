中國商務部：美中持續就第一階段協議密切溝通

（中央社北京5日綜合外電報導）中國商務部今天表示，針對各界引頸企盼的美中第一階段貿易協議，北京與華府一直「保持密切溝通」。商務部並重申應把降低關稅納入協議。

法新社報導，原本美中雙方即將達成小型協議的希望日益濃厚。但美國總統川普日前的評論，以及美國最近立法支持香港反送中抗議和中國少數族裔維吾爾人，似乎都讓談判偏離軌道。

中國商務部發言人高峰今天在新聞發布會上表示，美中雙方「保持密切溝通」。

然而高峰也說：「如果雙方達成第一階段協議，應該相應降低關稅。」

川普3日表示，他很樂意兩國等到2020年美國總統大選過後再簽署協議，此說似乎擊碎這個月就有協議的希望。中國方面昨天也呼應川普評論，表示他們不會為簽署協議設定期限。

不過，市場今天因為彭博（Bloomberg News）一則報導反彈。報導內容提到，美方協商人員預期在15日美國對中國商品實施新一輪關稅之前，就能完成協議。

彭博並引述不具名消息人士報導，川普稱樂意等到2020年大選後再簽署協議，這段評論不應被解讀為談判停擺的跡象。（譯者：楊昭彥/ 核稿：陳政一）1081205