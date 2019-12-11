聯準會2019年最後一次決策會議 利率料按兵不動

美國聯邦準備理事會10日起召開為期兩天的會議，外界一面倒預期將維持利率不變。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今起召開為期兩天的會議，外界一面倒預期聯準會在今年最後一次決策會議中，將維持利率不變。

美國今年夏秋已經3度降息，聯準會官員表示，他們暫時將按兵不動，先觀察美國經濟的表現。

聯準會預定在格林威治時間11日19時（台北時間12日凌晨3時）公布貨幣決策，以及一連串經濟預測。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也將隨即舉行記者會。

根據6日出爐的經濟數據，美國11月新增就業遠遠超乎預期，雇主對勞動市場需求恐開始消退的疑慮因此一掃而空。

Grant Thornton首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）說：「這讓聯準會在2020年，或至少在我們進入新的一年之際，可以放心退場觀望。」

美國消費者支出和信心都很強勁。房市也呈現上揚。隨著雇主持續招募員工，失業率仍處於低檔。第3季國內生產毛額（GDP）雖放緩，但表現仍比之前擔心的情況為佳。

倘若華府和北京雙方順利敲定初步的貿易協議，或至少暫時停止惡意相向，不確定性因此結束，可望大大提振企業。

然而，經濟學家表示，聯準會可能很快就會感受到恢復降息的壓力。

儘管更多正面數據出爐，但經濟的陰影仍持續存在。經調整後的10月通膨和消費者支出，都創下2月以來最疲軟的水準。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）的法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，倘若今年最後一季和明年首季GDP成長跌破2%，聯準會可能被迫祭出刺激經濟措施。

「他們可能被迫在第一季結束前行動。」（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1081211