薩摩亞麻疹疫情嚴峻 當局宣布延長緊急狀態

（中央社墨爾本14日綜合外電報導）南太平洋島國薩摩亞爆發麻疹疫情，原本當局宣布進入緊急狀態至12月15日止，因目前死亡人數達72人且多數為嬰兒，薩摩亞今天再延長緊急狀態至12月29日。

路透社報導，於此同時，紐西蘭則宣布投入100萬紐幣（約新台幣2000萬元），協助太平洋地區對抗麻疹疫情。

報導說，薩摩亞自10月爆發麻疹疫情至今，目前已知共有5154個麻疹病例。當地人口只有20萬。

紐西蘭首都奧克蘭於今年初爆發大規模麻疹疫情。奧克蘭是往返南太平洋小島的旅遊中心。

在薩摩亞，罹患傳染力強的麻疹而致死病患，多數不滿4歲，薩摩亞的疫苗接種率，遠低於南太平洋地區的鄰國。

而推廣強制接種後，薩摩亞政府說，所有符合條件的民眾當中，目前約有93%已接種抗麻疹疫苗。

紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）發表撥款抗麻疹的聲明說：「藉由疫苗接種的預防措施，是避免感染麻疹與代價高的公衛緊急事件的最有效方法。」

根據紐西蘭宣布的這項方案，將鎖定5歲以下孩童和初為人母者及其家屬接種疫苗，而這筆專款將交給聯合國兒童基金會（UNICEF）與世界衛生組織（ WHO）。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1081214