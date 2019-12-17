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加拿大加密貨幣老闆遭疑詐死 用戶要求開棺驗屍

最新更新：2019/12/17 12:34

（中央社多倫多16日綜合外電報導）加拿大加密貨幣交易平台QuadrigaCX創辦人柯登去年驟逝後，價值1.35億美元的數位貨幣鎖死在帳戶內。平台用戶的委任律師今天要求警方開棺驗屍，確認柯登並非詐死。

柯登（Gerald Cotton）2018年12月在印度旅遊時因腸道疾病克隆氏症併發症病逝，享年30，而他是唯一掌有平台金鑰，能登入約1億8000萬加幣（1億3500萬美元）數位皮夾的人。

柯登死後，客戶約11萬5000的QuadrigaCX找不到數位金庫所在，無法動用帳戶內的鉅款。

用戶委任律師湯姆森（Miller Thomson）網站13日張貼的信件寫道：「由於柯登先生的死引發諸多疑問，受影響用戶損失甚鉅，這封信代表受影響用戶要求加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police, RCMP）開棺驗屍，以證明其身分及死因。」

柯登猝死後，懷疑柯登可能詐死、盜走資金的謠言與陰謀論傳得沸沸揚揚。

柯登遺孀羅伯森（Jennifer Robertson）先前在書面證詞透露自己在網路遭到威脅與惡意中傷。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1081217

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