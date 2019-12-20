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威州州長：鴻海若改合約 仍能符合租稅優惠

最新更新：2019/12/20 15:19

（中央社麥迪遜19日綜合外電報導）美國威斯康辛州州長艾佛斯今天說，全球最大電子製造商鴻海集團若依照現有已動工的設廠計畫修改鴻海與威州的合約內容，仍可望符合高達30億美元租稅減免的優惠。

艾佛斯（Tony Evers）接受美聯社訪問時表示：「如果我們能有一份合約，反映出他們（鴻海）正在做的事，那麼他們得到獎勵也是合理的。」

鴻海2017年與時任威州州長的華克（Scott Walker）簽下一份高達100億美元的投資合約，以換取近40億美元的租稅減免優惠。合約載明，鴻海將於威州打造一座液晶面板園區和製造廠，可望帶來高達1萬3000個工作機會。美國總統川普曾盛讚這份合約象徵著美國製造業經濟復甦，甚至直呼這座預想中的工廠簡直是「世界第8大奇景」。

但鴻海後來宣布將工廠規模從10.5代面板廠降級成6代面板廠，改製造供手機和其他裝置使用、較小的薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）螢幕，而非合約一開始說好、較大的螢幕。

民主黨籍的艾佛斯和其他民主黨批評人士說，由於現在正在建造的工廠和之前在原始合約裡預想的不同，合約裡的條款理當更新。

艾佛斯政府上個月告訴鴻海，在修改合約之前，鴻海都不符合租稅減免資格。

艾佛斯今天說：「他們現在要做的事情，在許多方面都跟之前他們計畫的完全不同。說話要算話。因此，為了讓我們擁有一份能夠反映我們預期要做什麼事情的文件，我認為我們應該坐下來談。我想我們會的。」

他表示，他「有信心」能在明年初與鴻海簽下新合約，指出鴻海今年稍早曾提到修改合約的想法。

艾佛斯說：「他們瞭解事情的嚴重性。他們瞭解威斯康辛州辦事的方法，也就是我們對我們付錢的東西需要有些具體性。」

鴻海透過聲明證實正在和威州談判，但沒有詳細說明可能會出現的任何更動。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1081220

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