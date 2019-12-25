與Uber正式分道揚鑣 創辦人卡拉尼克將辭董事

（中央社紐約24日綜合外電報導）在共同創立Uber約10年後，卡拉尼克（Travis Kalanick）今天切斷與這家叫車服務巨擘的最後一絲關係，宣布自己將於2019年年底離開董事會。

Uber快速竄起時被爆從事引發爭議的商業行為，導致卡拉尼克2017年遭逼宮辭去執行長職務，根據Uber發出的聲明，卡拉尼克將於12月31日正式離開董事會，「專注發展他的新企業與慈善事業」。

43歲的卡拉尼克在Uber聲明中說：「Uber過去10年一直是我生活的一部分。這個10年即將進入尾聲，Uber如今也上市了，現在似乎就是最適當的時機，可以讓我專注於我目前的事業與慈善理念。」

他說：「Uber達成的所有成就，都讓我感到自豪。我將持續在旁為Uber的未來加油打氣。」

2018年3月，卡拉尼克宣布將創立新的投資基金10100，聚焦於營利與非營利企業，主要發展領域包括房地產、電子商務與中國和印度的創新活動。

在他最近創立的企業中，卡拉尼克開了俗稱「幽靈廚房」的雲端廚房公司（CloudKitchens），將在人口中心附近租用共用廚房，以供業者準備外送食物。

早在今天宣布辭去董事會職務前，卡拉尼克已逐步疏遠與Uber的關係，於11月初拋售大部分股票。

卡拉尼克與另一名Uber創辦人坎普（Garrett Camp）2008年12月前往巴黎時，因招不到計程車而萌生創立Uber的念頭。

不過，Uber後來接二連三爆出令人頭痛的消息，像是職場文化競爭激烈、騷擾、歧視頻傳以及使用阻撓對手的奧步等，導致卡拉尼克2017年6月在龐大壓力下辭去執行長職務。

Uber之後指派美國線上旅遊公司Expedia前執行長柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）接任執行長。

柯霍斯洛夏西今天說：「很少有企業家可以像卡拉尼克這樣，投入這麼多心力建立Uber。」

Uber獨立董事長蘇嘉（Ron Sugar）感謝卡拉尼克貢獻他的「獨特專業，十年磨一劍，將Uber從草創的新創公司發展成全球上市企業」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1081225