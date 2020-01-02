成本降低技術改善 丹麥去年風力發電占比達47%

（中央社哥本哈根2日綜合外電報導）由於風力發電成本大幅降低，加上離岸風電技術改善，丹麥去年有近5成全國用電量來自風力發電，刷新歷年新高紀錄。另外，丹麥去年的海上風機發電量占比也較2018年增加。

丹麥電力業者Energinet今天引述初步數據表示，去年丹麥風力發電占全國用電量的比重達47%，較2018年的41%增加，並超越2017年43%的紀錄。

歐洲國家在風電運用上是全球領先者，但丹麥目前的風電使用占比遠超過勁敵愛爾蘭。根據歐洲風能協會（WindEurope）數據，愛爾蘭2018年有28%用電來自風力發電，在歐洲國家排名第二。

歐洲風能協會表示，歐洲聯盟（EU）去年風力發電占用電量比例為14%。

丹麥去年風力發電占比較高，有一部分是因為瑞典大瀑布電力公司（Vattenfall）去年8月正式啟用位於北海的Horns Rev 3離岸風場。

Energinet表示，丹麥去年的海上風機發電量占比增至18%，較2018年的14%高。而陸域風機去年發電量占比為29%。

國際能源總署（IEA）去年10月曾表示，雖然海上風機發電量僅占當前全球發電量的0.3%，但離岸風電發電量預計在接下來的20年會增加15倍。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090102